Condizioni meteo soleggiate a Roma, con temperature in forte aumento. Purtroppo, tornerà un caldo asfissiante per un periodo abbastanza lungo, probabilmente cinque o sei giorni. Non è da escludere che la temperatura possa raggiungere 40 °C in città. Ma ecco che attorno a venerdì 8 luglio si avrà un cambiamento del tempo sensibile, con un forte abbassamento della temperatura. Si potrebbero verificare anche di temporali. Successivamente meteo miglioramento e temperatura in aumento.

Sabato 2 luglio: sereno.

Temperatura da 19°C a 37°C

Domenica 3: sereno.

Temperatura da 21°C a 38°C

Lunedì 4: sereno.

Temperatura da 23°C a 38°C

Martedì 5: sereno.

Temperatura da 21°C a 38°C

Mercoledì 6: quasi sereno.

Temperatura da 22°C a 37°C

Giovedì 7: sereno.

Temperatura da 22°C a 35°C

Venerdì 8: molto nuvoloso con rovesci, ventoso.

Temperatura da 23°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Sabato 9: sereno, ventoso.

Temperatura da 20°C a 30°C

Domenica 10: sereno, ventoso.

Temperatura da 19°C a 33°C

Lunedì 11: poco nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 33°C