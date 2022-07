A Pescara condizioni meteo soleggiate ancora per oggi. Mentre a partire da giovedì si manifesterà un aumento della nuvolosità che darà luogo a possibili temporali a carattere sparso che potrebbero assumere anche forte intensità. Temperatura in diminuzione sensibile verdi. I giorni successivi saranno soleggiati, con parziale addensamenti nuvolosi. Non è da escludere qualche ulteriore temporale.

Mercoledì 6 luglio: sereno.

Temperatura da 23°C a 32°C

Giovedì 7: poco nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 22°C a 31°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Venerdì 8: nuvoloso con temporali, ventoso.

Temperatura da 20°C a 26°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Sabato 9: poco nuvoloso, molto ventoso.

Temperatura da 22°C a 28°C

Possibilità di precipitazioni 50%

Domenica 10: sereno.

Temperatura da 18°C a 30°C

Lunedì 11: nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 21°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Martedì 12: molto nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 19°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Mercoledì 13: molto nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 18°C a 28°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 14: poco nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 29°C

Venerdì 15: molto nuvoloso.

Temperatura da 20°C a 32°C