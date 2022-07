Palermo non sarà particolarmente interessata dall’ondata di calore. Infatti in città la temperatura, seppur in aumento, non raggiungerà valori superiori ai 40 °C. Ma da queste parti ci sarà un aumento del tasso di umidità ed il caldo sarà particolarmente afoso. Una caratteristica che combinata all’alta temperatura classificherà il clima cittadino in tropicale.

Lunedì 18: quasi sereno.

Temperatura da 24°C a 32°C

Martedì 19: sereno.

Temperatura da 24°C a 33°C

Mercoledì 20: quasi sereno.

Temperatura da 24°C a 32°C

Giovedì 21: sereno.

Temperatura da 24°C a 35°C

Venerdì 22: sereno.

Temperatura da 24°C a 36°C

Sabato 23: sereno.

Temperatura da 25°C a 36°C

Domenica 24: sereno.

Temperatura da 26°C a 36°C

Lunedì 25: sereno.

Temperatura da 25°C a 36°C

Martedì 26: poco nuvoloso.

Temperatura da 26°C a 35°C