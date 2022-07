A Palermo temperature non esageratamente elevate, caldo soprattutto afoso. Anche nei prossimi giorni non sono attese oscillazioni termiche particolari, ma continuerà a esserci l’afa. Però, non è da escludere che qualche vampata d’aria calda proveniente dalle zone interne possa temporaneamente impennare termometri.

Venerdì 22: sereno.

Temperatura da 24°C a 33°C

Sabato 23: sereno.

Temperatura da 24°C a 33°C

Domenica 24: sereno.

Temperatura da 24°C a 33°C

Lunedì 25: sereno.

Temperatura da 24°C a 33°C

Martedì 26: sereno.

Temperatura da 24°C a 36°C

Mercoledì 27: sereno.

Temperatura da 24°C a 36°C

Giovedì 28: sereno.

Temperatura da 26°C a 37°C

Venerdì 29: sereno.

Temperatura da 25°C a 36°C

Sabato 30: sereno.

Temperatura da 25°C a 36°C