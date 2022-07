Caldo davvero imponenti a Milano, con temperature addirittura in ulteriore aumento non è da escludere temporaneamente che la colonnina di mercurio possa raggiungere anche i 40 °C in città. Per parecchi giorni ancora si avrà una condizione ondata di calore esagerata, che potrebbe divenire record.

Mercoledì 20: sereno.

Temperatura da 25°C a 37°C

Giovedì 21: sereno.

Temperatura da 25°C a 37°C

Venerdì 22: sereno.

Temperatura da 26°C a 38°C

Possibilità di precipitazioni 10%

Sabato 23: poco nuvoloso.

Temperatura da 26°C a 37°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Domenica 24: poco nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 39°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Lunedì 25: poco nuvoloso.

Temperatura da 26°C a 40°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Martedì 26: quasi sereno.

Temperatura da 25°C a 41°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Mercoledì 27: quasi sereno.

Temperatura da 24°C a 39°C

Giovedì 28: nubi sparse con rovesci.

Temperatura da 22°C a 37°C

Possibilità di precipitazioni 90%