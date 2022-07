A Milano condizioni ancora di caldo piuttosto afoso è intenso. Per oggi non è da escludere, così anche domani, qualche nube temporalesca in zona. La temperatura nei giorni sarà pressoché stazionaria, ed anzi temporaneamente potrebbe persino ulteriore aumentare. La settimana prossima si potrebbe manifestare una nuova fase di instabilità atmosferica, e non sono da escludere anche di nuovi temporali in zona. Caldo sempre molto intenso.

Mercoledì 6 luglio: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 33°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Giovedì 7: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 33°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Venerdì 8: sereno.

Temperatura da 19°C a 33°C

Sabato 9: sereno.

Temperatura da 21°C a 32°C

Domenica 10: sereno.

Temperatura da 21°C a 35°C

Lunedì 11: nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 33°C

Martedì 12: molto nuvoloso con rovesci forti.

Temperatura da 18°C a 33°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Mercoledì 13: quasi sereno.

Temperatura da 18°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 14: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 32°C

Venerdì 15: molto nuvoloso.

Temperatura da 20°C a 37°C