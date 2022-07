Mantova condizioni meteo che tendono a diventare instabili. Non è da escludere già da oggi qualche temporale. Qualche temporale anche domani giovedì 7 luglio. La temperatura è attesa in diminuzione temporanea. Aumenterà nuovamente domenica, mentre la tendenza per i primi giorni della prossima settimana appare incerta, con il rischio di qualche sporadico temporale ma comunque il caldo ancora presente.

Mercoledì 6 luglio: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 50%

Giovedì 7: poco nuvoloso.

Temperatura da 20°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Venerdì 8: quasi sereno.

Temperatura da 19°C a 31°C

Sabato 9: quasi sereno.

Temperatura da 19°C a 31°C

Domenica 10: poco nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 35°C

Lunedì 11: nubi sparse, ventoso.

Temperatura da 20°C a 32°C

Martedì 12: molto nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 18°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Mercoledì 13: nuvoloso con piovaschi.

Temperatura da 17°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Giovedì 14: nubi sparse.

Temperatura da 18°C a 35°C

Venerdì 15: molto nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 38°C