Nella giornata di giovedì tendenza aumento della nuvolosità con la possibilità di temporali nella zona di Genova. Miglioramento deciso per sabato, con la temperatura che si porterà su valori sopra la media. Il fine settimana del tempo, con temperature in aumento soprattutto domenica. Nei giorni successivi attesa ondata di caldo con temperature in sensibile aumento.

Venerdì 29: nubi spa inizierà nel fine settimana con temporali.

Temperatura da 23°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Sabato 30: quasi sereno.

Temperatura da 22°C a 31°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Domenica 31: sereno.

Temperatura da 23°C a 33°C

Lunedì 1 agosto: sereno.

Temperatura da 23°C a 33°C

Martedì 2: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 35°C

Mercoledì 3: nubi sparse.

Temperatura da 22°C a 35°C

Giovedì 4: sereno.

Temperatura da 23°C a 36°C

Venerdì 5: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 35°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Sabato 6: quasi sereno.

Temperatura da 20°C a 35°C