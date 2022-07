Caldo simil tropicale a Genova, con condizioni meteo soleggiate. Al pomeriggio di oggi non è da escludere qualche temporale in zona. Molto caldo anche domani, la calura dovrebbe ridursi nuovamente sabato. La settimana prossima proseguirà il tempo piuttosto caldo, e non è da escludere qualche temporale sporadico in zona.

Mercoledì 6 luglio: quasi sereno.

Temperatura da 22°C a 33°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Giovedì 7: sereno.

Temperatura da 24°C a 34°C

Possibilità di precipitazioni 20%

Venerdì 8: sereno.

Temperatura da 22°C a 34°C

Sabato 9: quasi sereno.

Temperatura da 23°C a 29°C

Domenica 10: sereno.

Temperatura da 19°C a 32°C

Lunedì 11: nubi sparse.

Temperatura da 20°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 30%

Martedì 12: molto nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 17°C a 28°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Mercoledì 13: nubi sparse.

Temperatura da 17°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Giovedì 14: quasi sereno.

Temperatura da 20°C a 31°C

Venerdì 15: molto nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 33°C