Firenze le condizioni meteo saranno caratterizzate da bel tempo. Tuttavia, per effetto delle temperature altissime, continueranno i disagi per l’eccesso di calura di giorno e notte. Per tutto il periodo di previsione sono attese temperature molto sopra la media, e per ora non si intravede nel breve e medio termine alcun refrigerio.

Venerdì 22: sereno.

Temperatura da 20°C a 39°C

Sabato 23: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 37°C

Domenica 24: poco nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 36°C

Lunedì 25: quasi sereno.

Temperatura da 23°C a 37°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Martedì 26: quasi sereno.

Temperatura da 24°C a 38°C

Mercoledì 27: quasi sereno.

Temperatura da 24°C a 38°C

Giovedì 28: poco nuvoloso.

Temperatura da 24°C a 38°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Venerdì 29: sereno.

Temperatura da 23°C a 40°C

Sabato 30: poco nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 42°C