A Cagliari condizioni di bel tempo, temperatura non eccessivamente sopra la media. Un picco massimo si potrebbe verificare sabato, ma sarà da confermare. Per quanto concerne il tasso di umidità questo è atteso generalmente in aumento, pertanto il caldo a Cagliari tornerà ad essere piuttosto afoso.

Martedì 12 luglio: sereno.

Temperatura da 20°C a 31°C

Mercoledì 13: quasi sereno.

Temperatura da 19°C a 30°C

Giovedì 14: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 30°C

Venerdì 15: sereno.

Temperatura da 21°C a 31°C

Sabato 16: sereno.

Temperatura da 22°C a 37°C

Domenica 17: sereno.

Temperatura da 20°C a 31°C

Lunedì 18: sereno.

Temperatura da 22°C a 31°C

Martedì 19: sereno.

Temperatura da 22°C a 32°C

Mercoledì 20: sereno.

Temperatura da 23°C a 33°C

Giovedì 21: poco nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 35°C