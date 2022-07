A Bologna solo per oggi temperature ancora accettabili. Non è da escludere qualche piovasco in zona, peraltro a carattere temporalesco. A partire da domani comincerà il sensibile aumento della temperatura. Un primo picco massimo si potrebbe raggiungere verso venerdì. Invece, la linea di tendenza per la prossima settimana prospetta temperature in ulteriore aumento, ma si tratta di valori estremamente elevati, che opportuno attendere conferma.

Martedì 12 luglio: poco nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Mercoledì 13: sereno.

Temperatura da 19°C a 33°C

Giovedì 14: sereno.

Temperatura da 19°C a 36°C

Venerdì 15: sereno.

Temperatura da 22°C a 38°C

Sabato 16: poco nuvoloso.

Temperatura da 19°C a 37°C

Possibilità di precipitazioni 50%

Domenica 17: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 35°C

Lunedì 18: sereno.

Temperatura da 20°C a 37°C

Martedì 19: sereno.

Temperatura da 21°C a 42°C

Mercoledì 20: sereno.

Temperatura da 23°C a 42°C

Giovedì 21: poco nuvoloso.