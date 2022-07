A Bologna condizioni meteo di bel tempo per venerdì, con tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata con la possibilità di temporali in serata. Sabato bel tempo, ancora caldo, ma temperature non eccessivamente elevate.

A partire da domenica comincerà aumento della temperatura che potrebbe attestarsi durante la settimana su valori attorno a 38-40 °C.

Venerdì 29: poco nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 21°C a 33°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Sabato 30: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Domenica 31: sereno.

Temperatura da 20°C a 34°C

Lunedì 1 agosto: sereno.

Temperatura da 20°C a 36°C

Martedì 2: nubi sparse.

Temperatura da 19°C a 36°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Mercoledì 3: nubi sparse.

Temperatura da 21°C a 37°C

Giovedì 4: sereno.

Temperatura da 22°C a 40°C

Venerdì 5: sereno.

Temperatura da 24°C a 42°C

Sabato 6: quasi sereno.

Temperatura da 24°C a 41°C