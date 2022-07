A Bologna continuerà la fase di caldo molto intenso. Probabilmente un picco massimo estremo si verificherà nella giornata di venerdì 22 luglio, ma in tutto il periodo di previsione sono attese temperature estremamente elevate. Non è da escludere qualche sporadico episodico temporale in zona.

Venerdì 22: sereno.

Temperatura da 22°C a 40°C

Sabato 23: poco nuvoloso.

Temperatura da 24°C a 39°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Domenica 24: quasi sereno.

Temperatura da 26°C a 37°C

Lunedì 25: quasi sereno.

Temperatura da 24°C a 37°C

Possibilità di precipitazioni 30%

Martedì 26: poco nuvoloso con piovaschi.

Temperatura da 24°C a 39°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Mercoledì 27: nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 21°C a 37°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 28: poco nuvoloso.

Temperatura da 20°C a 34°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Venerdì 29: sereno.

Temperatura da 21°C a 37°C

Sabato 30: nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 40°C

Possibilità di precipitazioni 50%