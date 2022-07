A Bologna ancora caldo molto intenso, ma la temperatura già oggi diminuirà. Non è da escludere la possibilità di sporadici temporali in giornata. Domani aumento della possibilità di temporali, ma comunque sempre carattere sparso e non è da escludere che possono manifestarsi anche con forte intensità. Nei giorni successivi condizioni meteo soleggiate, e la settimana prossima temperatura in aumento, anche se si potrebbero manifestare ulteriori condizioni di instabilità atmosferica con qualche temporale.

Mercoledì 6 luglio: poco nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Giovedì 7: poco nuvoloso con temporali.

Temperatura da 19°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Venerdì 8: quasi sereno.

Temperatura da 18°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 10%

Sabato 9: quasi sereno.

Temperatura da 19°C a 30°C

Domenica 10: quasi sereno.

Temperatura da 16°C a 35°C

Lunedì 11: molto nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 30°C

Martedì 12: molto nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 19°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Mercoledì 13: nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 17°C a 31°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 14: poco nuvoloso.

Temperatura da 18°C a 33°C

Venerdì 15: coperto.

Temperatura da 18°C a 36°C