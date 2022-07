A Bologna condizioni meteo soleggiate, caldo di forte intensità, con tendenza ad un ulteriore aumento della temperatura. Afa, picchi di temperatura anche di 40 °C già questa settimana in centro città. Nei giorni seguiranno le condizioni meteo saranno soleggiate, forse con qualche addensamento passeggero in zona la temperatura persisterà per molti giorni ancora altissima.

Mercoledì 20: sereno.

Temperatura da 19°C a 37°C

Giovedì 21: sereno.

Temperatura da 21°C a 39°C

Venerdì 22: sereno.

Temperatura da 22°C a 39°C

Sabato 23: quasi sereno.

Temperatura da 25°C a 38°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Domenica 24: poco nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 37°C

Lunedì 25: sereno.

Temperatura da 23°C a 38°C

Martedì 26: quasi sereno.

Temperatura da 23°C a 41°C

Mercoledì 27: quasi sereno.

Temperatura da 23°C a 41°C

Giovedì 28: nubi sparse con rovesci.

Temperatura da 21°C a 38°C

Possibilità di precipitazioni 90%