Per alcuni giorni la temperatura si manterrà perfettamente nella media climatica di questo periodo dell’anno, con cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso. Nel corso della prossima settimana la temperatura è attesa in aumento, sempre in un contesto di bel tempo.

Domenica 10: sereno, ventoso.

Temperatura da 20°C a 28°C

Possibilità di precipitazioni 20%

Lunedì 11: sereno, ventoso.

Temperatura da 22°C a 28°C

Martedì 12: sereno.

Temperatura da 22°C a 29°C

Mercoledì 13: poco nuvoloso, ventoso.

Temperatura da 22°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 20%

Giovedì 14: sereno, ventoso.

Temperatura da 22°C a 31°C

Venerdì 15: poco nuvoloso.

Temperatura da 24°C a 33°C

Sabato 16: quasi sereno.

Temperatura da 26°C a 35°C

Domenica 17: sereno.

Temperatura da 26°C a 35°C

Lunedì 18: sereno.

Temperatura da 26°C a 35°