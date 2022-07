A Bari condizioni meteo buone, temperature nella norma. L’aumento di temperatura è atteso per sabato. Tuttavia, l’ondata di calore che si prospetta in città non dovrebbe essere particolarmente intensa. Si verificherà un aumento però del tasso di umidità.

Martedì 12 luglio: quasi sereno.

Temperatura da 21°C a 28°C

Possibilità di precipitazioni 10%

Mercoledì 13: sereno, ventoso.

Temperatura da 22°C a 29°C

Giovedì 14: quasi sereno.

Temperatura da 21°C a 29°C

Venerdì 15: sereno.

Temperatura da 22°C a 31°C

Sabato 16: quasi sereno.

Temperatura da 24°C a 34°C

Domenica 17: sereno, ventoso.

Temperatura da 25°C a 31°C

Lunedì 18: sereno, ventoso.

Temperatura da 24°C a 32°C

Martedì 19: sereno.

Temperatura da 24°C a 33°C

Mercoledì 20: sereno.

Temperatura da 26°C a 35°C

Giovedì 21: poco nuvoloso.

Temperatura da 27°C a 36°C