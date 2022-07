In Valle d’Aosta si può godere del buon sole estivo con paesaggi montani incontaminati. La bellezza naturale della regione l’ha resa una destinazione popolare per gli escursionisti, gli amanti della natura e i fotografi. Durante tutto l’anno si svolgono numerosi festival ed eventi. Tra questi, il Festival del Jazz della Valle d’Aosta e il Wine Tour.

La top 5 delle cose da fare in Valle d’Aosta in estate

1) Chiesa e Museo di San Pietro: visitare la chiesa e il museo dedicati al santo patrono della valle;

2) Torre Guillette e Rochers de Naye: ammirare la vista mozzafiato dalla torre panoramica o fare un’escursione sui Rochers de Naye;

3) Valle d’Aosta e Col du Galibier: scoprire questa bellissima regione italiana attraverso le sue splendide montagne;

4) Musei della Valle d’Aosta: visitare i vari musei dedicati alla storia, all’arte, alla cultura e alla tradizione della valle;

5) Sport e attività all’aria aperta: sono tantissime proposte per trascorrere un soggiorno all’insegna del divertimento e del relax.

Cose da vedere e da fare in Valle d’Aosta

Attrazioni turistiche principali della valle sono il Forte di Bard, la Residenza Savoia, la Cattedrale di Aosta, il Teatro Romano e il Parco del Gran Paradiso. Da non perdere anche una gita ai Castelli di Fenis e Sarre. Gli sportivi possono praticare mountain bike, arrampicata e trekking nella splendida natura della valle mentre i più piccoli possono divertirsi nei parchi giochi disseminati lungo tutto il territorio.

Attività estive per bambini e ragazzi

In Valle d’Aosta ci sono moltissime attività estive per bambini e ragazzi. Ad esempio, si può andare in bicicletta lungo il fiume Dora Baltea che offre un percorso di circa 30 km da Aosta a Ivrea (Piemonte). Si può anche visitare il parco naturale del Mont Avic che è un luogo ideale per fare passeggiate e escursioni. Inoltre, i bambini possono divertirsi nei parchi giochi allestiti in alcune delle principali piazze della città.

Mangiare in Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta la gastronomia è molto ricca e variegata. I piatti tradizionali sono molto semplici ma allo stesso tempo molto gustosi. Tra i piatti tipici della regione ci sono la polenta taragna, il fritto misto alla valdostana, gli gnocchi di patate con il formaggio fuso e le carni alla griglia. La Valle d’Aosta è anche famosa per i suoi formaggi, tra cui il Fontina DOP e il Gorgonzola DOP.

Chiesa e Museo di San Pietro

La Chiesa di San Pietro è una delle principali chiese di Aosta, in Valle d’Aosta. La chiesa fu costruita nel 1132 e consacrata nel 1133 dall’arcivescovo Giovanni Vittorio. Successivamente, la chiesa fu ampliata e ristrutturata più volte. Il campanile della chiesa è stato costruito nel 1550. Nella parte posteriore della chiesa si trova il Museo di San Pietro che ospita numerose opere d’arte religiosa provenienti da tutta la Valle d’Aosta.

Torre Guillette e Rochers de Naye

La Torre Guillette e i Rochers de Naye sono due luoghi da non perdere se si visita la Valle d’Aosta in estate. La torre è una delle più antiche costruzioni della valle ed è situata sul fianco della montagna, a circa 2.000 metri di altitudine. I Rochers de Naye sono una serie di massi erratici che si trovano sulla cima di una collina e offrono una vista spettacolare sulla valle sottostante.

Valle d’Aosta e Col du Galibier

La Valle d’Aosta è una delle destinazioni turistiche più apprezzate in Europa. In estate il clima è mite e il sole splende per molte ore al giorno, rendendo la valle un luogo ideale per praticare sport e attività all’aria aperta. Gli amanti della montagna possono godere di magnifici panorami durante le escursioni o le passeggiate in bicicletta, mentre gli appassionati di storia e arte potranno visitare i numerosi musei della valle. Non mancano poi le attività per i bambini, come il Parco Giochi del Col du Galibier o il Parco Avventura del Monte Bianco. Mangiare in Valle d’Aosta è un vero piacere: potrete assaggiare i piatti tipici nella tradizionale in uno dei numerosi ristoranti o trattorie.

Musei della Valle d’Aosta

I musei della Valle d’Aosta sono una tappa imperdibile per chi visita la regione. La valle è ricca di storia e di arte, ed i suoi musei ne sono la testimonianza. Tra i più importanti ci sono il Museo Archeologico Regionale, il Museo Nazionale della Montagna, il Museo Etnografico della Valle d’Aosta e il Pinacoteca Albertina. Ognuno di questi offre una panoramica diversa sulla storia e sull’arte della valle, ed è quindi un modo perfetto per scoprire tutto quello che ha da offrire la regione.

Sport e attività all’aria aperta

L’estate è la stagione perfetta per praticare sport all’aria aperta e godersi le bellezze paesaggistiche della Valle d’Aosta. La valle offre numerose opportunità per fare escursioni e passeggiate, mountain bike, arrampicate su roccia e via ferrata. Nei pressi di Courmayeur c’è un parco avventura che propone percorsi tra gli alberi adatti a tutta la famiglia. Se siete alla ricerca di adrenalina potete provare il rafting sul fiume Dora Baltea o il canyoning nella gola del Rutor.

Alta montagna, sci estivo e funivie quasi a 4000 metri

La Valle d’Aosta offre l’opportunità di sciare in piena estate. Da Breuil-Cervinia si sale in funivia sui 3.500 del ghiacciaio Plateau Rosà, dove si estende un ampio ghiacciaio dove si può sciare anche nei mesi di giugno, luglio e agosto. Si tratta del più grande domaine skiable estivo di sci in Europa con i suoi 25 km circa di tracciati in grado di soddisfare tutte le esigenze tecniche, dal principiante all’atleta.

Per chi volesse ammirare paesaggi, oltre che la salita in funivia al ghiacciaio del Plateau Rosà, non può mancare una visita ai ghiacciai del Monte Bianco, salendo alla Punta Helbronner posta lungo la frontiera tra Italia e Francia a circa 3500 metri di quota. Ma almeno una volta andrebbe fatta la funivia da Punta Helbronner 3.466 metri all’Aiguille du Midi a 3.842 metri. Con cui potrete sorvolare un percorso panoramico sospeso ad una fune per 5 km, e ammirare il Monte Bianco da ogni angolazione. È un’escursione sospesa tra i ghiacciai che ti lascerà senza fiato. Un’occasione per scattare delle foto spettacolari con l’impressione di toccare con un dito tutte le montagne intorno.

Conclusione

La Valle d’Aosta è una destinazione turistica ideale sia per le vacanze estive che invernali. Ci sono molti luoghi da visitare e cose da fare, sia all’aperto che al chiuso. La valle offre un’ampie opportunità durante tutto l’anno. Da evidenziare che d’inverno, in genere anche i più avari di neve, da queste parti le nevicate non mancano quasi mai.