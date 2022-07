Le Dolomiti sono un gruppo di catene montuose situate nell’angolo nord-orientale dell’Italia. Fanno parte delle Alpi. Le montagne sono più piccole di altre catene alpine, e sono costituite principalmente da calcare e carsismo. Le Dolomiti sono famose per lo sci d’inverno e per l’escursionismo, l’arrampicata e l’alpinismo in estate.

Le Dolomiti si estendono dalle pendici meridionali del Gruppo del Sella fino al massiccio del Piz Lunghin, al confine con Austria e Svizzera. Esse segnano il prolungamento più orientale dell’Italia verso le Alpi e costituiscono anche un importante spartiacque. Non ci sono fiumi navigabili, ma innumerevoli corsi d’acqua, laghi e laghetti. Ci sono immense foreste.

Le Dolomiti sono una delle aree più belle d’Europa, ogni anni visitate sempre più da turisti da ogni parte del Mondo, ma soprattutto dall’Europa e l’Italia.