A distanza di un solo mese, eccoci dinanzi ad un nuovo appuntamento con la Superluna, stavolta davvero imperdibile. Nella sera del 13 luglio, a partire dalle 20:30, sarà possibile ammirare il nostro satellite nella condizione di Superluna più grande e luminosa del 2022.

Stavolta la Luna si viene infatti a trovare ad una minima distanza ancora inferiore rispetto a quella di un mese fa. La distanza minima raggiunta risulta di 357.418 chilometri contro i 357.658 del precedente evento. Il nostro Satellite risulterà mediamente più luminoso del 15%.

La Superluna sarà perfettamente visibile anche sui cieli dell’Italia, complice peraltro il meteo favorevole con cieli privi di nubi. Naturalmente il suggerimento, per chi potesse, è di recarsi in qualche luogo buio il più possibile lontano dall’inquinamento luminoso.

Per i più pigri o per chi fosse impossibilitato a poter seguire l’evento, si potrà fare affidamento alle dirette streaming che trasmetteranno l’evento, tra le quali spicca quella proposta su YouTube dal Virtual Telescope Project (a partire dalle 21).

Il concetto di Superluna fa riferimento ad una Luna Piena (o in alternativa la Luna Nuova, quest’ultima non visibile se non in caso di eclissi di sole) in prossimità del perigeo. Per perigeo si intende che il satellite si trova prossimo alla minima distanza dalla Terra.

La denominazione di “Superluna del cervo” deriva all’antica tradizione nativo-americana, in quanto in questo periodo i palchi degli esemplari maschi raggiungono le dimensioni più grandi per via del loro rinnovo annuale. Da ciò deriva il nome della luna piena di Luglio.

Non occorrerà in ogni caso attendere troppo per una nuova Superluna. L’ultima dell’anno è attesa infatti il prossimo mese. Nella giornata di venerdì 12 agosto la Luna passerà a 361.409 chilometri dalla Terra. La successiva andrà poi in scena tra circa un anno, il 3 luglio 2023.