Le montagne della Sierra Nevada sono uno dei posti più belli d’America, motivo per cui sono così visitate dai turisti. C’è la possibilità di seguire un percorso particolarmente interessante anche per la sua relativa vicinanza alle grandi città: tutto questo può essere visto sulla strada da Las Vegas a Sacramento, ad esempio, incluso il famoso Yosemite National Park, il cui ingresso avviene solo dietro prenotazione.

Ma anche fuori dal parco ci sono molti luoghi incantevoli, da ammirare. Da queste parti le strade salgono anche oltre i 3000 metri di quota. La neve giace al suolo anche a giugno. Da queste parti, in considerazione di clima e latezza, crescono in prevalenza solo le conifere. Le conifere qui crescono poco, e appaiono quasi come dei bonsai a seconda dell’altitudine dove crescono.