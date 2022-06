La capitale del Messico è stata di recente interessata da una grandinata di eccezionale rilevanza, con accumuli al suolo che sono da record.

Il video mostra la grande quantità di grandine che si è accumulata, e che ha creato non pochi problemi alla circolazione stradale e delle persone. Il Messico, per la sua orografia e posizione, riceve diverse grandinate rilevanti, alcune con chicchi giganteschi, altre con abbondanza tale da creare anche situazioni di pericolo per le persone.

Lo scorso anno, durante una grandinata, la massa di ghiaccio era stata trasportata verso una galleria dove aveva bloccato diverse auto. Vari automobilisti e soccorritori furono colpiti da assideramento, mentre una persona perse la vita per essendo rimasta intrappolata nel ghiaccio.