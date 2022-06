Dopo il grande caldo, l’arrivo dell’aria fresca ha prodotto un inevitabile sconquasso atmosferico portando anche fenomeni meteo violenti. L’8 giugno una tromba d’aria si è generata nelle campagne salentine, non troppo lontano da Lecce.

I tornado nel territorio salentino non sono una novità, ma anzi è una delle aree italiane più colpita da questi fenomeni estremi. Fortunatamente la tromba d’aria ha agito in piena campagna, quindi su zone disabitate compresa fra Novoli e Melendugno. Non si sono apprezzati danni.

Il mulinello d’aria, raggiungendo il suolo, ha sollevato un polverone dalle terre inaridite dal caldo dei giorni scorsi. Il fenomeno è stato ben evidenziato in un cantiere di Novoli. Alcuni lavoratori, a bordo dei mezzi pesanti, si sono trovati di fronte all’insidiosa tromba d’aria e hanno ripreso l’evento.

Non sarebbe questa l’unica tromba d’aria avvenuta sul Salento nella giornata di mercoledì 8 Giugno. Non sono mancate altre segnalazioni da altre località, in particolare su Salice Salentino dove il tentativo di formazione di tornado si è limitato a un funnel cloud senza toccare il suolo.

A parte questi fenomeni vorticosi, i forti temporali hanno portato colpi di vento e violenti acquazzoni con grandine su Lecce e diverse spiagge limitrofe, causando un rapido fuggi e fuggi dei bagnanti che si stavano godendo la giornata tranquilla in riva al mare.