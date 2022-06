Ci troviamo a Cherrapunji, città dell’India che risulta essere la città più piovosa al Mondo. E in questo periodo di siccità, i valori di pioggia di questo luogo fanno davvero impressione.

La media di pioggia annuale è di 11.462 mm (1951-1980). Il podio di località più piovosa stato però perso, in quanto risultano più piovose Mawsynram in India (piccolo villaggio) con 11.872 mm di pioggia annuale e Lloró (in Colombia) con ben 13.300 millimetri annui.

Cherrapunji mantiene due primati mondiali per la massima piovosità in un anno con 22.987 mm (stagione delle piogge 1860-1861) e per la piovosità massima in un singolo mese con 9.300 mm (luglio 1861).

Di recente si sono abbattuti venti di tempesta che hanno danneggiato i boschi. Ma da queste parti, d’estate piove con forte intensità e lunga durata. A giugno la media di pioggia è 2.857, a luglio 2.689. Insomma, sono quantità che sono prossime a quelle del comune italiano più piovoso.