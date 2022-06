Nel Medioriente si stanno verificando precipitazioni torrenziali che giungono dalla Turchia, dove ampie aree sono state interessate da alluvioni lampo. La stessa capitale Ankara è stata colpita più volte da precipitazioni torrenziali.

Il maltempo si esteso verso est sud-est, in regioni dal clima piuttosto caldo e asciutto durante la stagione estiva. Qui si sono verificati temporali che hanno generato la piena dei fiumi, come ben si vede dall’acqua che viene rilasciata da questa diga che in questo periodo dell’anno non dovrebbe rilasciare acqua, bensì conservarla e distribuirla soprattutto in ambito agricolo.