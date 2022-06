Violente gradinate si sono verificate nella giornata di venerdì in ampie aree tra Toscana, Umbria, Lazio e Molise.

Le collisioni meteo estremamente avverse derivano dall’infiltrazione modestissima di aria instabile, il tutto in un contesto di aria molto calda. I temporali hanno interessato tutta la catena appenninica, distribuiti a macchia di leopardo, ma sono giunti anche fino alla Sicilia.

I fenomeni più intensi, secondo le rilevazioni, sembrano essere avvenuti tra Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Abruzzo, dove ci sono state cadute di grandine che hanno procurato grossi danni in ambito agricolo.

Evidente, che temporali che si stanno verificando in questo periodo non sono affatto benefici per quanto concerne l’agricoltura, essendo accompagnati da frequenti cadute di grandine.