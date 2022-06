Le immagini fanno impressione. Ci troviamo in Francia, non distanti da Parigi, e per fortuna questa terribile grandinata in stile grandi pianure nordamericane è avvenuta tra piccoli villaggi, e non nella grande metropoli europea.

Nella foto si nota il volto terrorizzato dei malcapitati, che di certo non si aspettavano un sabato pomeriggio festivo che avrebbe spaccato i vetri delle loro auto e forato anche i tetti delle abitazioni.

Sempre più spesso, in particolare quest’anno, siamo assistendo a fenomeni meteo estremi.