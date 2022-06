Le prime devastanti grandinate sono in atto in varie località del nord-ovest italiano, come potrete vedere dal video, cade grandine anche con grosse dimensioni. Tuttavia, evitiamo allarmismi inutili. È necessario solo fare prevenzione, e seguire le varie allerte meteo regionali e nazionali diffuse dagli Enti preposti.

La grandine cade macchia di leopardo e non interessa tutte le località coinvolta nei temporali. Nel caso è opportuno, per chi potesse, mettere l’auto al riparo per le prossime ore, dato che in alcune località potrebbe cadere grandine grossa come dimensione.

Abbiamo notizia di grandinate che hanno sfondato anche vetri delle auto.

Grandine di grosse dimensioni purtroppo cade anche in aree agricole che sono allo stremo per la siccità che non sembra trovare una soluzione nel breve termine. E anche i temporali che stanno giungendo porteranno precipitazioni non risolutive del problema, oltretutto come abbiamo visto sono accompagnate anche da grandinate cagionevoli di danni soprattutto nei campi.

Invitiamo vivamente coloro che hanno animali da cortile, compresi i cavalli, buoi, asini e altre specie, di portarli al riparo. Non è stato fatto gradevole vedere dei video con animali bastonati da chicchi di grandine di grosse dimensioni di recente, e citiamo un fatto avvenuto in Italia.

Essendovi un’allerta meteo diffusa dalla Protezione Civile che parla di grandine. Ricordiamo che il maltrattamento di animali e punito di legge, e lasciare animali consapevoli di meteo così estremo, potrebbe costituire un reato penale.