La Cina sta affrontando un’ondata di caldo e in varie aree, come Pechino, anche la siccità. In zona la temperatura ha raggiunto i 45°C.

Un fenomeno atmosferico abbastanza raro è avvenuto questi giorni, infatti, d’improvviso è scoppiata una tempesta di vento causata da un cambio di temperatura, con venti furiosi, devastanti da come si può vedere dal video.

Probabilmente si è trattato di un microburst, ma senza piogge nell’area interessata.

Un microburst è una colonna localizzata di aria che affonda (downdraft) all’interno di un temporale. Di solito ha un diametro inferiore o uguale a 3 km circa. I microburst possono causare ingenti danni e, in alcuni casi, possono essere pericolosi per la vita.

La velocità del vento nei microburst può raggiungere fino a 150 km orari e oltre, che equivale a un tornado EF-1. Venti così violenti e improvvisi possono causare gravi danni alle case e ad altre strutture, radere al suolo centinaia di alberi.