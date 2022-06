I violenti temporali estivi sono accompagnati sempre più spesso da tempeste elettriche. Questi giorni violenti temporali si sono avuti nel sud del Regno Unito. Nel video vediamo un aereo che mentre volava verso Londra viene colpito più volte da un fulmine.

Le notizie parlano di paura bordo per il vuoto d’aria ed il boato generato dal tuono che si è sentito distintamente come se fosse lo scoppio. L’aereo è atterrato tranquillamente senza riportare danni.

L’aereo come le auto, possono essere colpiti dai fulmini, ma generalmente non subiscono danni. Talvolta le cose non vanno bene, e la protezione offerta da quella che viene definita la Gabbia di Faraday rivela delle falle, e la scarica elettrica procura dei danni.

In passato vi abbiamo mostrato delle immagini di un’auto danneggiata da un fulmine.

Le notizie di aerei colpiti da fulmini che hanno riportato danni sono estremamente rare. Tuttavia, i fulmini possono causare dei seri problemi.

Da una ricerca abbiamo ricavato questo elenco di incidenti aerei causati da fulmini:

Volo TWA 891, anno 1959, 26 giugno. Incidente aereo in Lombardia. L’aereo appena partito da Milano Malpensa fu colpito da un fulmine che causò l’esplosione del carburante e conseguente cedimento strutturale dell’aereo. Il velivolo cade a terra, non si ebbero sopravvissuti. Tutti 69 occupanti dell’aereo morirono.

Volo Bristow Helicopters 56C, l’elicottero fu colpita da un fulmine. Danni ingenti al veicolo ma nessuna vittima di 18 occupanti.

Volo LANSA 508, dicembre 1971. Cedimento strutturale dell’aereo. Vittime 91, un sopravvissuto.

Volo Loganair 6780, nessuna vittima.

Volo Nürnberger Flugdienst 108, perdita di quota dell’aereo in Germania. Disintegrazione del velivolo. Vittime 21 e nessun sopravvissuto.

Volo Pan Am 214, danni fumo a bordo. Aereo costretto ad atterraggio di emergenza. Nessuna vittima.

Volo Wuhan Airlines 343. L’aereo fu colpito da un fulmine mentre si avvicinava all’aeroporto di Wuhan. Nel disastro aereo ci furono 42 vittime e nessun sopravvissuto.

Le condizioni meteo avverse vengono solitamente evitate durante il volo, ma talvolta gli aerei vengono coinvolti da tempeste elettriche. Gli incidenti sono estremamente rari per le nuove dotazioni di bordo e a terra L’aereo risulta uno dei mezzi più sicuri con cui viaggiare, anche con condizioni meteo avverse.

D’altronde la meteorologia è fondamentale per piloti e tutti coloro che si adoperano a gestire il traffico aereo in sicurezza. Con condizioni meteo avverse, che pongono a rischio le persone e l’aereo, non si vola.