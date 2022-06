Ci troviamo molto nord, siamo nelle Isole Lofoten in Norvegia. Le isole si trovano a 68° latitudine nord. Il clima da queste parti è fortemente influenzato dall’Oceano Atlantico e della Corrente del Golfo. Nonostante la latitudine così elevata, ci troviamo appena nord del Circolo Polare Artico, le temperature non sono rigidissime come si potrebbe immaginare.

Pensate che la temperatura più bassa mai registrata sembrerebbe essere di -13°C, mentre la più elevata fa invidia a tutti noi in questo periodo piuttosto caldo, ed è stata di 26,6 °C.

Da queste parti si registrano precipitazioni abbondanti tutti i mesi dell’anno, e ovviamente anche copiose nevicate. Nonostante l’altitudine non elevata dei monti, a malapena si superano i 1000 m di quota, ci sono vari impianti sciistici.

Ci troviamo in uno dei luoghi più belli della Norvegia.

Le immagini riprese dal drone ci accompagnano in viaggio fantastico, con svariate condizioni meteo. Il video è stato registrato in prossimità delle località di Hamnøy e Reine.