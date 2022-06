Ci troviamo nell’estremo oriente della Russia, quando il vulcano attivo di Bezymyanny in Kamchatka entra in irruzione lanciando in area gas e lapilli.

Quest’area della Russia è soggetta a forti terremoti, ma anche eruzioni vulcaniche. Pensate che la penisola della Kamchatka ha 29 vulcani attivi.

A causa della fossa Kuril-Kamchatka la zona è interessata da ricorrenti eventi sismici, terremoti e tsunami. Il 16 ottobre 1737 e il 4 novembre 1952 si sono avute scosse sismiche devastanti, rispettivamente di magnitudo ~ 9,3 e 8,2.

Quest’area viene indicata dall’Unesco come patrimonio mondiale, con varie riserve naturali per habitat che si trovano solo da queste parti.