Il video è stato girato a Siviglia in Spagna. Quello che si vede sono detriti spaziali che cadono verso la Terra. L’immagine che si ottiene da questo documento dimostra che le preoccupazioni della NASA non sono infondate. Attorno al nostro Pianeta c’è un enorme quantità di satelliti che prima o poi cadranno sulla Terra.

Ormai ogni Paese con risorse economiche adeguate, lancia dei suoi satelliti che spesso non sono programmati per cadere in mare, distanti da aree abitate.

I detriti spaziali riprese a Siviglia sono caduti in mare, senza danni alle persone.