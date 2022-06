La WMO comunica che c’è un’alta probabilità che l’evento La Niña, ormai estremamente duratura, e che ha influenzato l’andamento della temperatura e delle precipitazioni, che ha aggravato siccità e inondazioni in diverse parti del Mondo, ma anche ondate di caldo e siccità, si protragga almeno fino ad agosto e probabilmente l’autunno e inizio inverno nell’emisfero settentrionale.

A sostenerlo è l’aggiornamento dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale.

Alcune previsioni climatiche prospettano chepotrebbe persistere nel 2023. Se così fosse, sarebbe un evento eccezionale di La Niña, che sarebbe presenti ben tre inverni consecutivi nell’emisfero settentrionale, classificandosi come tra le più durature dal 1950, sempre secondo WMO.

La Niña genera il raffreddamento su larga scala delle temperature della superficie dell’Oceano nell’Oceano Pacifico equatoriale centrale e orientale, avviando cambiamenti nella circolazione atmosferica tropicale, quindi venti, pressione atmosferica e le precipitazioni.

Di solito ha un’influenza opposta sul tempo e sul clima di El Niño, che è la fase calda della cosiddetta El Niño Southern Oscillation (ENSO).

La siccità in corso nel Corno d’Africa e nel Sud America meridionale, in Europa è associabile a La Niña, così come le precipitazioni sopra la media, con gravi alluvioni, nel sud-est asiatico e in Australia. Inoltre, è tale fenomeno che favorirà una stagione degli uragani atlantici sopra la media.

Tuttavia, tutti gli eventi climatici naturali si verificano nel contesto del cambiamento climatico indotto dalle attività dell’uomo, che influenza il Pianeta con un aumento delle temperature globali, esasperando condizioni meteorologiche e climatiche estreme, influenzando le precipitazioni stagionali e la temperatura (caldo e freddo).

Come è noto da vari studi, il cambiamento climatico indotto dall’uomo amplifica l’impatto di eventi naturali come La Niña e sta influenzando sempre di più i modelli matematici di previsione, con calore estremo, siccità più intensi e il rischio di incendi, ma anche inondazioni causate da piogge record.

L’attuale evento La Niña è iniziato a settembre 2020 ed è continuato fino a metà maggio 2022 nel Pacifico tropicale. C’è stato un indebolimento temporaneo delle componenti oceaniche di La Niña nei mesi di gennaio e febbraio 2022, ma si è rafforzato da marzo 2022.

I centri di previsione globali dell’OMM a lungo termine indicano che c’è circa il 70% di possibilità che le attuali condizioni di La Niña si estendano all’estate boreale 2022 e circa il 50-60% nel periodo luglio-settembre 2022.

Ci sono alcune indicazioni che la probabilità possa aumentare ancora leggermente durante l’autunno boreale del 2022 e l’inizio dell’inverno boreale del 2022-23.

Dunque, abbiamo una spiegazione del gran sconquasso meteo climatico che stiamo vivendo, ha una causa, La Niña.