Il bollettino meteo mensile dell’Aeronautica Militare continua a proporre anomalie climatiche decisamente rilevanti in ambito termico e pluviometrico per tutta Italia, confermando il caldo di estivo e la scarsità di precipitazioni rispetto alla media.

Come avevamo detto nel precedente articolo, il caldo quest’anno è giunto troppo precocemente, inoltre, sta proseguendo con caratteristiche di forte intensità e persistenza. Il refrigerio che avremo questi giorni, sarà effimero, e addirittura molte località non torneranno neanche verso valori medi tipici del periodo.

La nostra analisi al bollettino meteo dell’Aeronautica Militare viene svolta sempre rammentando che si basano dalla lettura del bollettino originale, ma con una libera esposizione di quanto viene prospettato dalla previsione meteo mensile.

Per quanto riguarda la pluviometria c’è qualche buona notizia, ma non è di certo risolutiva al deficit pluviometrico ormai grave. Non sarà di certo una settimana con precipitazioni in estive nella media che risolveranno una situazione che sta divenendo siccità.

Infatti, nella prima settimana di previsione che va sino al 12 giugno, viene proposta la possibilità di precipitazioni nella media su un ampio territorio d’Italia. Il bollettino segnala deficit però, pluviometrico rispetto alla media di questo periodo per il settore nord-occidentale italiano, che risulta poi essere il più colpito dalla siccità.

Il bollettino individua un’altalena di deficit pluviometrici e poi anche di periodi tendenzialmente verso la norma su parte del Nord Italia. Ciò, comunque, questa linea di tendenza non viene confermato da altre fonti, tra cui il centro meteo europeo.

Per quanto riguarda le altre regioni italiane, le precipitazioni proposte sono per due o tre settimane nella media, considerando che l’estate ha un picco di minori precipitazioni rispetto al resto dell’anno. Perciò pioverà probabilmente in modo davvero esiguo.

Un aspetto invece che sembra essere costantemente anomalo, con valori sopra la media, e quello della temperatura che viene data con valori sopra i valori normali del periodo. Quindi c’è da attendersi ancora caldo.

D’altronde, le previsioni per un periodo più breve indicano temperature complessivamente sopra la media, vi abbiamo già parlato della possibilità di avere un’ondata di caldo a partire dal prossimo fine settimana.

Considerazioni: le notizie non sono buone, per risolvere il deficit pluviometrico sarebbero necessari precipitazioni costanti e abbondanti soprattutto nella fascia alpina e prealpina, parte del Nord Italia, laddove in questo periodo dell’anno dovrebbe piovere. Inoltre, l’aspetto negativo della temperatura sopra la media non farà altro che accentuare la condizione verso la siccità.

Ricordiamo che potrete seguire i bollettini meteo dell’Aeronautica Militare sul sito web ufficiale. Il nostro articolo è stato liberamente ispirato all’ultimo bollettino diffuso dal centro meteo italiano.