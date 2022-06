Il bollettino meteo con validità un mese diffuso dell’Aeronautica Militare propone anomalie sul tempo che farà mediamente rilevanti per temperatura e pluviometria per tutta Italia, ad eccezione di alcune parti dove la situazione sarà inizialmente prossima alla media, come viene citato per il Molise, Basilicata e la Puglia.

Ma da ovest, già nella settimana che va dal 13 giugno 19, avanzerà l’anticiclone africano, con un aumento sensibile della temperatura, accompagnato anche da una quasi assenza di precipitazioni se non qualche evento meteo sporadico probabilmente sulle regioni alpine.

Ovviamente, anche dalle informazioni disponibili a mezzo altre fonti, sappiamo che siamo in procinto di un’ondata di caldo.

Con la nostra analisi al bollettino meteo dell’Aeronautica Militare dobbiamo dire che c’è qualche speranza per luglio di una variazione, probabilmente anche sensibile, della circolazione atmosferica. Infatti, se per tutto il periodo che va dal 20 giugno al 3 luglio tutta Italia sarà influenzata da un anticiclone molto caldo, dal 4 e sino al 10 luglio si prospetta un cambiamento della circolazione atmosferica.

Ma vediamo qualche dettaglio. Nel periodo precedente il 20 giugno, in particolare la settimana prossima e sino al 3 luglio, probabilmente infiltrazioni di aria umida e quindi instabile potrebbero raggiungere le regioni alpine e prealpine, ma anche parte della Pianura Padana, dove si avrebbe, in un contesto di temperature sopra la media, la possibilità di precipitazioni a carattere temporalesco.

Nel resto delle regioni d’Italia la possibilità di precipitazioni è davvero effimera, se non nulla. Da queste parti farà caldo con temperature sopra la media.

Ma torniamo alla fase 4 luglio 10 del mese prossimo, quando potremmo tornare in quella che è la media climatica, con un cambiamento che potrebbe portare delle precipitazioni soprattutto sulle regioni settentrionali italiane e parte di quelle appenniniche centro settentrionali. Inoltre, anche la temperatura dovrebbe calare rispetto al periodo precedente, probabilmente stabilizzandosi su valori nella media dell’ultimo trentennio.

Considerazioni: a parte la fase di caldo che dovremmo avere, ci sono delle buone notizie. Innanzitutto, dovrebbe piovere sulle Alpi e Prealpi, forse anche parte delle zone pianeggianti del Nord Italia nel periodo che va dal 20 giugno al 3 luglio. Ciò è ovviamente è positivo dato che si vive in deficit pluviometrico.

Ovviamente, la notizia che tanti aspettavamo era quel pizzico di normalità prospettato per il periodo 4-10 luglio, tuttavia vorremmo che nessuno si illuda in merito, in quanto le proiezioni a così lungo termine sono soggette ad ampie variazioni. C’è da augurarsi solo che stavolta il cambiamento venga confermato.

Ricordiamo che potrete seguire i bollettini meteo dell’Aeronautica Militare sul sito web ufficiale. Il nostro articolo è stato liberamente ispirato all’ultimo bollettino diffuso dal centro meteo italiano.