METEO SINO AL 18 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Torna dominante l’anticiclone ad assicurare meteo nel complesso stabile su tutta Italia. Il nostro Paese si trova ai margini orientali di un cupolone anticiclonico subtropicale che coinvolge più direttamente la Penisola Iberica ed il Mediterraneo Occidentale. In questa fase il caldo molto intenso interessa proprio la Spagna, con picchi di temperatura anche sopra i 40 gradi.

Nei primi giorni della settimana, l’Italia sarà solo marginalmente coinvolta dalla risalita calda, con ulteriore lieve aumento delle temperature e un po’ di caldo in estensione anche al Sud, ma senza gli eccessi avuti con la recente fiammata africana. Qualche lieve infiltrazione fresca in quota potrà causare temporali diurni su Alpi ed Appennino, specie tra il 14 e il 15 giugno.

Il caldo appare destinato ad intensificarsi soprattutto da venerdì, quando il cupolone anticiclonico sposterà il proprio asse più ad est e l’Italia verrebbe investita più direttamente dal flusso caldo di matrice subtropicale. Se questa tendenza sarà confermata, una possente ondata di calore potrebbe investire la nostra Penisola ed in particolare il Nord e le regioni tirreniche.

Il Sud Italia potrebbe essere risparmiato dalla grande calura. L’alito rovente subtropicale potrebbe portare temperature da record non solo in alcune zone dell’Italia Settentrionale, ma soprattutto in Francia. L’anticiclone subtropicale potrebbe salire molto a nord, sfondando verso l’Europa Centrale e persino verso l’area baltica.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 13 Giugno: giornata assolata, ma un debole impulso instabile lambirà le Alpi con qualche temporale tra pomeriggio e sera. I fenomeni potrebbero sconfinare verso le aree pedemontane del Triveneto e le alte pianure tra Veneto e Friuli. Addensamenti diurni anche sull’Appennino Meridionale.

Martedì 14 Giugno: qualche disturbo si attarderà Nord, con nubi irregolari associati a qualche rovescio a macchia di leopardo nelle ore più calde sui rilievi, specie tra Appennino Ligure ed Emiliano. Temporali sparsi al pomeriggio anche lungo l’Appennino, specie tra Lazio ed Abruzzo.

Mercoledì 15 Giugno: generali condizioni di bel tempo, ma soliti addensamenti pomeridiani in montagna con qualche sporadico acquazzone più probabile lungo l’Appennino Centro-Meridionale.

Ulteriori tendenze meteo: scenario pressoché immutato, con ancora sole e qualche ulteriore temporale pomeridiano in montagna. Il caldo permarrà moderato, ma probabilmente inizierà a rincarare parecchio la dose a partire dal 17 Giugno.