METEO SINO AL 15 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un fronte freddo sta attraversando l’Italia, con maggiori effetti lungo l’Adriatico dove sono attese condizioni meteo a tratti avverse. La crisi dell’estate è in atto, dopo il caldo eccessivo che ha insistito per tutto inizio giugno. La nuova ondata temporalesca è associata ad un più consistente afflusso d’aria fresca proveniente dal Nord Europa.

Di certo, il ricambio d’aria è eclatante, sostenuto da forti venti, con temperature che stanno scendendo in alcune zone del Centro-Sud anche di 10-15 gradi rispetto all’inizio settimana. I valori si porteranno localmente sotto media e ci attende qualche giorno di clima estivo più gradevole, anche una volta passata l’ondata temporalesca.

Il refrigerio lascerà comunque spazio al ritorno dell’anticiclone a partire dal weekend che riporterà aria più calda in un regime di stampo estivo. Le temperature riprenderanno a salire gradualmente, a partire dal Nord, dalla Sardegna e dai versanti tirrenici. Il contesto rimarrà invece più fresco e ventilato su parte delle regioni adriatiche ed al Sud.

L’alta pressione si consoliderà ulteriormente nei primi giorni della settimana, quando riceverà il contributo di un flusso subtropicale in risalita tra Spagna e Mediterraneo Occidentale. L’Italia sarà parzialmente coinvolta dalla risalita d’aria calda, con ulteriore aumento delle temperature ma senza gli eccessi avuti con la recente fiammata africana.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 10 Giugno: ampie schiarite prevarranno sul Nord, a parte qualche addensamento più compatto su Alpi Orientali ed estremo Nord-Est. Sul Centro Italia soleggiato tra Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, mentre sulle rimanenti zone avremo instabilità con precipitazioni temporalesche, in attenuazione nel corso del pomeriggio-sera. Molto instabile al Sud, con frequenti rovesci più frequenti ed intensi tra Puglia e Basilicata. Tendenza a miglioramento verso sera.

Sabato 11 Giugno: la spinta da ovest dell’anticiclone creerà le condizioni per una fase diffusamente più stabile e soleggiata. Solo in avvio di giornata persisterà un po’ di variabilità al Sud e nelle ore più calde non è da escludere qualche isolato acquazzone in Appennino. Temperature in aumento a partire dal Nord e dalle Tirreniche.

Domenica 12 Giugno: giornata un po’ ovunque assolata, a parte limitati annuvolamenti lungo le regioni del basso versante tirrenico. Ancora ventoso al Sud. Ulteriore rialzo termico al Nord.

Ulteriori tendenze meteo: predominio di scenari soleggiati ad inizio settimana. Le temperature tenderanno a salire ulteriormente, riportandosi su valori da piena estate anche al Centro-Sud.