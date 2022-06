METEO SINO ALL’11 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Fa esageratamente caldo al Centro-Sud, dove l’anticiclone africano raggiunge il culmine in quest’inizio giugno nel segno del meteo anomalo. L’Italia tende però a spaccarsi in due. Le regioni settentrionali sono le prime a risentire di un graduale cambiamento, con primi temporali dovuti a crescenti ingerenze d’aria fresca in arrivo dalla Francia.

Inevitabilmente, visti i contrasti termici, non mancano temporali localmente anche molto forti e con grandine, come avviene tipicamente in estate quando subentrano sbalzi termici a seguito di poderose ondate africane. In avvio di settimana cambierà ancora poco con il caldo africano su buona parte del Centro-Sud, mentre un impulso perturbato più incisivo farà irruzione martedì al Nord.

Piogge e temporali a carattere più diffuso si estenderanno dal Nord verso parte del Centro Italia. A seguito di questo peggioramento le temperature caleranno in modo netto. Entro mercoledì il caldo eccessivo terminerà anche all’estremo Sud, probabilmente al prezzo anche di alcuni temporali per via del veloce scivolamento dell’impulso perturbato lungo l’Adriatico.

Di certo, il ricambio d’aria sarà il dato più saliente, con la colonnina di mercurio che si riporterà su valori normali per il periodo. Avremo finalmente qualche giorno di clima estivo più gradevole. Questo refrigerio non durerà probabilmente a lungo, con il ritorno dell’anticiclone africano entro il weekend e di nuovo caldo intenso sino a punte di 35 gradi.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 6 Giugno: giornata che inizierà soleggiata anche al Nord, poi dal pomeriggio si svilupperanno nuovi temporali diurni, non solo in montagna ma anche localmente sulle pianure fra Lombardia e Triveneto. Tendenza a peggioramento dalla notte su Alpi e Prealpi Centro-Orientali, con fenomeni in estensione alla Val Padana. Parzialmente nuvoloso sul Centro Italia ma senza fenomeni di rilievo, più sole al Sud dove persisterà il gran caldo. Temperature in calo al Nord.

Martedì 7 Giugno: maltempo fin da inizio giornata al Nord, con precipitazioni temporalesche più intense e diffuse tra Lombardia e regioni di Nord-Est. In giornata rischio violenti temporali anche in Emilia Romagna. Sul Centro Italia tendenza a peggioramento con qualche rovescio su Toscana, Umbria e Marche. In attesa il Sud Italia, tra schiarite e stratificazioni.

Mercoledì 8 Giugno: al Nord torna il sole, ma in giornata tornerà qualche precipitazione sulle Alpi. Sul Centro Italia variabilità più accentuata tra Appennino e versanti adriatici, con scrosci di pioggia in attenuazione serale. Al Sud arrivano temporali più probabili tra entroterra campano, Lucania e Puglia. Deciso calo termico anche sulle regioni meridionali.

Ulteriori tendenze meteo: giovedì ancora instabile nelle ore centrali su Alpi e zone interne del Centro-Sud, in un contesto climatico ovunque gradevole. A seguire, torna gradualmente il caldo africano con l’anticiclone, ma possibile instabilità sul Nord Italia.