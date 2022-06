METEO SINO AL 14 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone africano sta cedendo ulteriormente, incalzato dal flusso instabile che determina un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. La crisi dell’estate è in atto, dopo il caldo eccessivo che ha insistito per tutto inizio giugno. La nuova ondata temporalesca è associata ad un più consistente afflusso d’aria fresca, con relativo ulteriore calo delle temperature.

Il refrigerio è imminente anche al Centro-Sud e sarà consistente. Nella giornata di giovedì ci aspettiamo il transito di un fronte perturbato più intenso che porterà precipitazioni diffuse lungo le regioni adriatiche e appenniniche. Di certo, il ricambio d’aria sarà il dato più saliente, con temperature che caleranno in picchiata anche di 10-15 gradi in meno rispetto all’inizio settimana.

I valori si porteranno localmente sotto media e la ventilazione vivace dai quadranti settentrionali accentuerà la rinfrescata. Avremo finalmente qualche giorno di clima estivo più gradevole. Questo refrigerio non durerà probabilmente a lungo, con il ritorno dell’anticiclone africano a partire dal weekend che riporterà aria più calda.

Le temperature riprenderanno a salire gradualmente, a partire dal Nord e dai versanti tirrenici. Avremo così l’avvio di un’ondata di calore che entrerà pienamente nel vivo nei primi giorni della prossima settimana, quando l’anticiclone subtropicale si consoliderà sul Mediterraneo Centrale. Giugno si conferma quindi dominato dal caldo africano anomalo.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 9 Giugno: rasserenamenti subentreranno al Nord-Ovest per buona parte della giornata, mentre avremo precipitazioni anche temporalesche tra le Venezie e la Lombardia orientale. Sul Centro Italia piogge e temporali intermittenti, più frequenti e intensi al pomeriggio lungo la fascia adriatica e appenninica. Nubi e piogge anche al Sud Peninsulare, con fenomeni localmente intensi in Puglia verso sera. Più sole sulle Isole Maggiori. Temperature in calo al Sud e zone adriatiche.

Venerdì 10 Giugno: il sole tornerà sul Nord, mentre l’instabilità dominerà al Centro-Sud con precipitazioni temporalesche su aree interne e versanti orientali della Penisola, di maggiore intensità sulla Puglia. Tempo in prevalenza soleggiato anche lungo le regioni tirreniche e la Sardegna.

Sabato 11 e Domenica 12 Giugno: l’avanzata da ovest dell’anticiclone creerà le condizioni per un netto miglioramento anche al Centro-Sud, con schiarite prevalenti a parte un po’ di variabilità diurna in Appennino. Temperature in aumento a partire dal Nord e dalle Tirreniche.

Ulteriori tendenze meteo: si consoliderà l’anticiclone, con maggiore stabilità ad inizio settimana. Le temperature tenderanno a salire ulteriormente, riportandosi su valori da piena estate con ritorno del caldo.