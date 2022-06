METEO SINO AL 29 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Cambia il meteo con l’anticiclone africano in lieve cedimento ed il respiro caldo sahariano che si concentra al Sud. Le regioni settentrionali risultano lambite da disturbi instabili passeggeri legati al vortice ciclonico sul Golfo di Biscaglia. Quest’area di bassa pressione sta per essere agganciata dall’affondo di una saccatura fredda nord-atlantica, con perno sul Regno Unito.

Gli impulsi perturbati legati a quest’area depressionaria continueranno a lambire il Nord Italia, ma la saccatura non appare in grado di mettere in ulteriore crisi l’anticiclone africano sul Mediterraneo Centrale. Venerdì ci sarà un passaggio temporalesco più incisivo al Nord, con coinvolgimento delle Alpi e localmente delle alte pianure.

La bolla sahariana continuerà ad abbracciare l’Italia Meridionale, pur con il transito di velature e stratificazioni che porteranno qualche piovasco. A partire da domenica l’anticiclone africano potrebbe tornare ad espandersi verso nord, riabbracciando tutta Italia e riportando in auge i flussi roventi sahariani.

Il caldo resterà quindi l’ingrediente prevalente probabilmente sino agli ultimi giorni di Giugno e forse persino inizio luglio. La grave siccità, che imperversa al Nord, non sarà certo alleviata da ulteriori eventuali temporali a macchia di temporali attesi ancora sulle Alpi. Al momento non s’intravede la fine di questa fase così calda con un vero refrigerio.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 24 Giugno: l’ingresso di un impulso instabile favorirà dal pomeriggio temporali, con possibili episodi di grandine, su Alpi e Prealpi. I fenomeni sconfineranno verso le alte pianure soprattutto tra Piemonte e Lombardia, successivamente anche il Triveneto. Locali rovesci interesseranno anche la Liguria. Velature e stratificazioni offuscheranno a tratti il cielo sul resto d’Italia, con qualche piovasco in Sardegna. Persiste il gran caldo al Sud.

Sabato 25 Giugno: banchi di nubi medio-alte indugeranno al Centro-Sud, con qualche isolato piovasco in Sardegna e zone interne del Centro-Italia. Al pomeriggio possibili temporali a ridosso delle Alpi, ma in forma sporadica.

Domenica 26 Giugno: atteso ovunque più sole, ma con qualche rovescio e temporale in arrivo sulle Alpi Occidentali nelle ore pomeridiane. Temperature in risalita al Centro-Nord.

Ulteriori tendenze meteo: si prevede il rinforzo dell’anticiclone africano nei primi giorni della prossima settimana, a garantire stabilità quasi incontrastata. Un po’ d’instabilità lambirà le Alpi, con rovesci specie sui settori occidentali. Il caldo tornerà rovente su tutta Italia, con picchi di 40 gradi al Sud e sulle Isole.