METEO SINO AL 16 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo resta ancora compromesso sulle regioni centro-meridionali, con temporali e venti forti. Le temperature sono crollate in picchiata, sotto l’azione di un consistente afflusso d’aria fresca sceso dal Nord Europa. La situazione sta però per cambiare, in quanto il vortice ciclonico tenderà a sfilare sui Balcani e da ovest si aprirà la strada per il ritorno in grande stile dell’anticiclone.

L’Estate riprenderà il sopravvento con meteo che si farà più stabile ovunque, a parte qualche residuo disturbo al Sud. L’anticiclone riporterà aria più calda di matrice subtropicale. Le temperature riprenderanno a salire gradualmente, a partire dal Nord, dalla Sardegna e dai versanti tirrenici, dove si potranno toccare picchi di 33-34 gradi.

Il contesto rimarrà invece più fresco e ventilato su parte delle regioni adriatiche ed al Sud, ancora sotto tiro di correnti settentrionali. L’alta pressione si consoliderà ulteriormente nei primi giorni della settimana, quando riceverà il contributo di un flusso subtropicale in risalita tra Spagna e Mediterraneo Occidentale.

L’Italia sarà parzialmente coinvolta dalla risalita d’aria calda, con ulteriore aumento delle temperature ma senza gli eccessi avuti con la recente fiammata africana. Inoltre qualche lieve infiltrazione fresca in quota potrà causare temporali diurni su Alpi ed Appennino nei primi giorni della settimana, pur a fronte di caldo destinato ad intensificarsi soprattutto da giovedì.

NEL DETTAGLIO

Sabato 11 Giugno: il ritorno dell’anticiclone creerà le condizioni per una fase diffusamente più stabile e soleggiata. Residua variabilità è attesa al Sud e sulla Sicilia nord-orientale, ma con fenomeni essenzialmente isolati e più probabili al pomeriggio sui rilievi appenninici calabro-lucani. Temperature in netto aumento al Nord e sulle regioni di ponente.

Domenica 12 Giugno: prevalenza di sole, a parte limitati annuvolamenti lungo le regioni del basso versante tirrenico e poi su zone interne appenniniche del Sud, dove potrà scapparci qualche temporale. Ancora ventoso al Sud. Temperature in ulteriore aumento, con un po’ di caldo.

Lunedì 13 Giugno: scenario estivo, ma torna un po’ d’instabilità sulle Alpi e Prealpi con qualche temporale tra pomeriggio e sera. Locali temporanei rovesci pomeridiani anche sui rilievi calabri.

Ulteriori tendenze meteo: non sono attese variazioni, con ancora sole e qualche ulteriore temporale pomeridiano in montagna. Il caldo permarrà moderato, ma probabilmente inizierà ad accentuarsi da metà settimana.