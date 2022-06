METEO SINO AL 6 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il caldo africano sta di nuovo salendo alla ribalta, riportando meteo stabile e temperature di nuovo in aumento al Centro-Nord ed in Sardegna. Il caldo era già intenso e resta intenso al Sud. Un nuovo impulso instabile lambirà il Nord Italia venerdì. Sono attesi altri temporali localmente forti, in genere limitati ad Alpi, Prealpi e con sconfinamenti verso le alte pianure.

Al seguito di questo passaggio instabile, l’anticiclone subtropicale tornerà a pigiare sull’acceleratore, riconquistando appieno anche il Nord Italia. Il consolidamento dell’anticiclone farà da preludio ad un weekend di generale bel tempo, con assenza di temporali persino sull’Arco Alpino. Il clima si arroventerà ulteriormente con il ritorno del caldo anche in Val Padana.

La colonnina di mercurio si porterà su valori molto elevati tra il Sud, le Isole Maggiori e le regioni tirreniche, con locali punte di 40 gradi ed oltre. Il caldo sembra destinato a persistere anche per i primi giorni della prossima settimana, quando si potrebbe raggiungere il picco di questa nuova ennesima ondata africana.

Sembra comunque profilarsi un cambiamento attorno a metà della prossima settimana, con il graduale afflusso d’aria più fresca dai quadranti settentrionali al seguito di un fronte freddo in transito tra Adriatiche e Balcani. Il grande caldo batterà ritirata e potrebbe aversi qualche giorno di clima estivo decisamente più visibile, con temperature tipiche del periodo.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 1° Luglio: peggiora su parte del Nord, con temporali dapprima sulle Alpi e poi sul resto della catena alpina e prealpina centro-orientale, con coinvolgimento anche delle alte pianure tra Lombardia e Nord-Est. Sole prevalente Centro-Sud, con temperature in ulteriore aumento e picchi fino a 40 gradi su alcuni settori delle regioni ioniche e delle Isole Maggiori.

Sabato 2 Luglio: il rinforzo dell’anticiclone africano garantirà bel tempo diffuso, tra sole e qualche velatura alta e sottile in un contesto di caldo in accentuazione. Disturbi nuvolosi ad evoluzione diurna sulle Alpi, ma non sono attese precipitazioni.

Domenica 3 Luglio: altra giornata all’insegna del meteo stabile, ma sarà possibile qualche isolato acquazzone pomeridiano sulle Alpi Orientali al confine. Temperature ancora in lieve ulteriore aumento.

Ulteriori tendenze meteo: fase acuta del caldo africano nei primi giorni della settimana, ma da martedì instabilità in crescita sulle Alpi, con qualche temporale che potrà sconfinare in pianura. La calura si manterrà intensa, con picchi termici elevati sino a 40-42 gradi al Sud e sulle Isole. Da metà settimana possibile rinfrescata a suon di temporali.