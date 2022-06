METEO SINO AL 5 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone africano è pronto a riprendere il pieno controllo della scena meteo sull’Italia, dopo la defaillance che ha consentito il transito di una perturbazione al Nord. Nonostante una parziale temporanea attenuazione del caldo, le regioni centrali e soprattutto il Sud rimangono alle prese con temperature ben sopra media.

Un nuovo impulso instabile potrebbe transitare venerdì su parte del Nord, riportando altri temporali più diffusi e localmente forti, in genere limitati ad Alpi, Prealpi e localmente alte pianure. Il fronte sarà ostacolato dalla rimonta dell’anticiclone africano, che tornerà a pigiare sull’acceleratore con temperature in graduale risalita.

Il consolidamento dell’anticiclone farà da preludio ad un weekend di generale bel tempo, anche al Nord. Il clima tornerà ad arroventarsi, con il ritorno del caldo anche sul Nord Italia. La colonnina di mercurio tornerà su valori molto elevati tra il Sud, le Isole Maggiori e le regioni tirreniche, con locali punte di 40 gradi ed oltre.

Il caldo sembra destinato a persistere anche per i primi giorni della prossima settimana, quando si potrebbe raggiungere il picco di questa nuova ondata africana. Sembra comunque profilarsi un cambiamento verso metà settimana, con il graduale afflusso d’aria un po’ più fresca al seguito di un fronte temporalesco in transito sul Nord Italia. La grande calura potrebbe quindi smorzarsi.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 30 Giugno: al Nord iniziale sole, poi formazione temporali sulle Alpi, specie sul settore occidentale dove potranno sconfinare su parte delle pianure piemontesi. Sole altrove, a parte limitati annuvolamenti lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 1° Luglio: un nuovo impulso instabile porterà temporali in transito dal Nord-Ovest verso il Triveneto, con coinvolgimento anche delle alte pianure tra Lombardia e Nord-Est. Soleggiato o velato al Centro-Sud, con temperature in ulteriore aumento.

Sabato 2 e Domenica 3 Luglio: il rinforzo dell’anticiclone africano garantirà bel tempo diffuso nel weekend, tra sole e qualche velatura. Disturbi sulle Alpi. Nella giornata domenicale sarà possibile qualche acquazzone sulle Alpi Orientali al confine.

Ulteriori tendenze meteo: avvio di settimana rovente, ma da martedì instabilità in crescita sulle Alpi, con qualche temporale che potrà sconfinare in pianura. La calura si manterrà intensa, con picchi termici elevati sino a 40-42 gradi al Sud e sulle Isole. Da metà settimana graduale refrigerio al Nord e in parte al Centro Italia.