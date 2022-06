METEO SINO AL 3 LUGLIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il caldo intenso domina su tutto il Paese e in qualche modo continuerà a caratterizzare l’andamento meteo nel corso della settimana. I flussi d’aria di provenienza subtropicale tenderanno ad insistere al Centro e soprattutto al Sud, dopo che le temperature hanno già raggiunto in molti casi dei record per il periodo superando anche i 40 gradi.

Tra l’altro questa è già la terza forte ondata di calore ben sopra le righe, in un giugno con temperature costantemente sopra media. L’Italia sarà però in qualche modo spaccata in due, con il Nord più ai margini rispetto all’anticiclone africano. Un energico peggioramento interverrà martedì, per l’intrusione di un impulso instabile dalla Francia legato ad un’onda depressionaria atlantica.

I temporali, anche di forte intensità, si estenderanno dalle Alpi alle pianure del Nord-Ovest e successivamente anche sul Triveneto, dove poi mercoledì si attarderà ancora l’instabilità. Saranno possibili fenomeni violenti, con colpi di vento e grandine. Nel contempo il caldo si smorzerà temporaneamente anche al Centro Italia e in misura quasi impercettibile al Sud.

Tra giovedì e venerdì è però attesa una nuova rimonta di correnti sahariane, con temperature di nuovo altissime. Nuovi temporali raggiungeranno il Nord, ma in forma più limitata, sempre con possibili fenomeni violenti. La grande calura si manterrà molto forte sino a tutto il prossimo weekend ed oltre, almeno al Sud. A tratti farà di nuovo molto caldo anche sul Nord Italia.

NEL DETTAGLIO

Martedì 28 Giugno: fin dal mattino netto peggioramento al Nord a partire da ovest, con ondata di temporali anche forti in espansione dalle Alpi alle pianure del Piemonte, di gran parte della Lombardia e dell’ovest Emilia. Rovesci sono attesi anche in Liguria, oltre che su aree alpine e prealpine del Triveneto. Dalla sera-notte forti temporali raggiungeranno anche Veneto, Romagna e il Friuli. Stabile e caldo al Centro-Sud, a parte stratificazioni medio-alte che limiteranno in parte il soleggiamento. Piovaschi o rovesci saranno possibili su Sardegna e Toscana.

Mercoledì 29 Giugno: incerto al Nord, con rovesci anche a sfondo temporalesco, localmente grandinigeni e più frequenti tra Lombardia e Triveneto, anche sulle pianure. Migliora dalla sera. Più sole sul resto d’Italia. Calo delle temperature al Centro-Nord, persiste il gran caldo al Sud.

Giovedì 30 Giugno: ancora addensamenti al Nord a ridosso dei rilievi, che sfoceranno in qualche acquazzone che potranno coinvolgere anche parte delle pianure del Nord-Est. Sole e caldo altrove.

Ulteriori tendenze meteo: anticiclone africano con grande caldo al Centro-Sud. La calura si manterrà intensa sino a tutto il weekend. Ancora temporali al Nord, su aree alpine, prealpine ed alte pianure, ma nel corso del weekend si prevede maggiore stabilità.