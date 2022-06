METEO SINO AL 7 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Estate è ufficialmente partita oggi 1° Giugno, con meteo che si va arroventando per la nuova ondata di caldo precoce in risalita dal Nord Africa verso il Mediterraneo. L’anticiclone subtropicale sale così prepotentemente alla ribalta, conquistando tutta Italia e traghettando masse d’aria molto calde che spingeranno le temperature su valori molto elevati.

Il caldo intenso entrerà nel vivo da metà settimana, divenendo localmente eccessivo in alcune zone del Centro-Sud, con picchi superiori ai 36-37 gradi. La colonnina di mercurio salirà anche al Nord, dove però il caldo resterà su livelli più contenuti. Qualche infiltrazione instabile lambirà l’Arco Alpino, con temporali a tratti in sconfinamento sulla Val Padana specie venerdì.

La fase clou del caldo africano è attesa per il weekend, con temperature sino a 38 gradi in alcune località, ma sulle piane interne delle due Isole Maggiori si potranno raggiungere e superare localmente i 40 gradi. Solo da domenica l’anticiclone parrebbe indebolirsi al Nord, con un aumento dell’instabilità che favorirebbe l’innesco di temporali anche molto forti sino in Pianura Padana.

All’inizio della nuova settimana aria leggermente più fresca potrebbe spodestare la bolla africana prima al Centro Italia e poi al Sud, con il possibile transito a seguire di un vortice in quota che potrebbe determinare un deciso peggioramento. Visti i contrasti termici, c’è la possibilità non solo di un refrigerio, ma anche di una sfuriata temporalesca di forte entità.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 2 Giugno: sole e gran caldo in intensificazione quasi ovunque, grazie al dominio anticiclonico in ulteriore rinforzo. Non escluso qualche isolato breve temporale di calore lungo la cerchia alpina più frequente sui settori centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulla fascia prealpina.

Venerdì 3 Giugno: solleone e caldo in ulteriore aumento al Centro-Sud. Le Alpi saranno alle prese con la formazione di temporali pomeridiani in sconfinamento sui settori adiacenti pedemontani e localmente anche le pianure settentrionali tra Piemonte e Lombardia.

Sabato 4 Giugno: l’anticiclone africano favorirà tempo stabile e molto caldo, ma con possibile transito di velature innocue. Sull’Arco Alpino persisteranno dei disturbi, con temporali qua e là tra pomeriggio e sera.

Ulteriori tendenze meteo: il cedimento parziale dell’anticiclone africano favorirà per domenica l’ingresso di un impulso instabile al Nord con temporali anche violenti in estensione dalle Alpi alle pianure a nord del Po. Successivamente, nei primi giorni della settimana il grande caldo arretrerà sotto la spinta d’aria più fresca.