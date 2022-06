METEO SINO AL 24 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Una nuova avanzata dell’anticiclone africano è imminente e caratterizzerà il meteo d’inizio settimana. Il cupolone anticiclonico sposterà il proprio asse più ad est, influenzando quindi più da vicino l’Italia. In sostanza da lunedì anche il Sud vedrà un deciso aumento delle temperature, in quanto coinvolto maggiormente dall’afflusso nord-africano.

Questa ennesima rimonta dell’alta pressione sarà causata da un persistente vortice ciclonico atlantico a ridosso del Golfo di Biscaglia. Questa circolazione ciclonica andrà isolandosi, rimanendo in loco. Il caldo si farà quindi ancora più opprimente e con afa pesante. Una vera e propria bolla sahariana abbraccerà l’Italia, con probabile picco tra mercoledì e giovedì.

In questo frangente le temperature più elevate sono attese tra il Sud e le due Isole Maggiori, anche con punte superiori ai 40 gradi. Oltre al caldo diurno, bisognerà fare i conti con l’afa in aumento e le notti tropicali. La sensazione di afa più intensa si avvertirà nelle grandi città e nelle ore serali, specie in Val Padana per via di una ventilazione praticamente assente.

Negli ultimi giorni della settimana non è da escludere un cambiamento a partire dal Nord, con temporali e un deciso refrigerio, dovuto all’incursione di correnti più fresche atlantiche in contrasto con l’aria calda preesistente. Sul Sud Italia la bolla sahariana sembra in grado invece di reggere più a lungo e non è chiaro quando potrebbe terminare questa feroce ondata di calore.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 20 Giugno: tempo soleggiato e calo di nuovo in crescita, con qualche modesto disturbo pomeridiano sulle zone alpine centro-orientali dove sarà possibile qualche breve acquazzone. Le temperature aumenteranno al Sud, ma i valori più elevati si misureranno sulle pianure del Nord, in Sardegna ed in Toscana.

Martedì 21 Giugno: tanto sole e ulteriore intensificazione della canicola. Qualche temporale in più potrebbe interessare le Alpi tra pomeriggio e sera. Stratificazioni di passaggio al Nord.

Mercoledì 22 Giugno: poche novità, a parte instabilità più incisiva sulle aree alpine e prealpine. Qualche acquazzone potrà sconfinare sulle pianure pedemontane piemontesi.

Ulteriori tendenze meteo: verso il fine settimana possibile peggioramento al Nord, con rischio di temporali anche forti. Nubi in aumento anche sul Centro Italia. Ci possiamo aspettare un lieve o moderato calo termico, ma il caldo intenso non concederà tregua al Sud.