METEO SINO AL 10 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il caldo intenso sta toccando il culmine in questo weekend, grazie all’ulteriore consolidamento della cupola anticiclonica subtropicale che influenza in modo più deciso il meteo al Centro-Sud. Sono attese punte fino a 40 gradi in alcune zone tra il Sud e le Isole, ma il clima rovente non risparmia certo le regioni centrali con qualche picco sulle piane interne sino a 37-38 gradi.

Le regioni settentrionali saranno le prime a risentire di un graduale cambiamento, per effetto dell’avvio di una nuova fase instabile da domenica che inizierà a trasportare i primi flussi d’aria più fresca. Inevitabilmente si scateneranno temporali localmente anche molto forti e con rischio grandine, come avviene tipicamente in estate quando subentrano sbalzi termici.

In avvio di settimana cambierà ancora poco con il caldo africano su parte del Centro-Sud, mentre un impulso perturbato più incisivo farà irruzione martedì. Piogge e temporali a carattere più diffuso si estenderanno dal Nord a parte delle regioni centrali. A seguito di questo peggioramento le temperature caleranno in modo netto.

Entro mercoledì il caldo eccessivo terminerà anche all’estremo Sud, probabilmente al prezzo anche di alcuni temporali. A metà settimana si attende infatti il transito di un veloce cavo d’onda, con associato un ulteriore perturbazione fresca che riporterà le temperature verso la norma. Questo refrigerio non durerà probabilmente a lungo, con il ritorno dell’anticiclone africano nel weekend.

NEL DETTAGLIO

Domenica 5 Giugno: l’anticiclone africano perderà perderà i primi colpi e determinerà maggiore instabilità in giornata sul Settentrione, con temporali dal pomeriggio sulle Alpi in espansione pianure a nord del Po. Non esclusi locali nubifragi e possibili forti grandinate. Bel tempo o cieli velati al Centro-Sud, con temporanei addensamenti più compatti sulle aree interne appenniniche.

Lunedì 6 Giugno: nuovi temporali diurni si svilupperanno al Nord, non solo in montagna ma anche sulle pianure del Nord-Est. Tendenza a peggioramento a fine giornata su Alpi e Prealpi Centro-Orientali. Parzialmente nuvoloso sul Centro Italia ma senza fenomeni di rilievo, più sole al Sud. Temperature in calo al Centro-Nord, gran caldo tra Sud e Sicilia.

Martedì 7 Giugno: piogge e temporali fin da inizio giornata al Nord, più abbondanti su settori prealpini e pianure pedemontane. In giornata rischio violenti temporali anche in Val Padana. Sul Centro Italia tendenza a peggioramento con qualche rovescio su Toscana, Umbria e Marche. In attesa il Sud.

Ulteriori tendenze meteo: rinfresca tutta Italia a metà settimana, con ritorno a temperature ovunque più prossime alla norma. Ci sarà maggiore instabilità con temporali non solo al Nord, ma anche lungo le aree interne e montuose del Centro-Sud per il transito di ulteriori veloci impulsi instabili.