METEO SINO AL 27 GIUGNO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Correnti calde d’origine sahariana affluiscono sull’Italia, con meteo che si arroventa ulteriormente. La colonnina di mercurio punta i 40 gradi a partire dalla Sardegna, ma poi tale soglia sarà raggiunta e superata anche in altre regioni del Sud. Le aree alpine sono invece lambite da crescenti disturbi instabili legati al vortice ciclonico sul Golfo di Biscaglia. Non mancano temporali anche forti.

Durante la parte centrale della settimana il caldo si farà quindi ancora più opprimente e con afa pesante. Una vera e propria bolla sahariana abbraccerà l’Italia Centro-Meridionale. Oltre al caldo diurno, bisognerà fare i conti con l’afa in aumento e le notti tropicali. La sensazione di afa più intensa si avvertirà nei grandi agglomerati urbani e nelle ore serali.

Un cambiamento meteo più incisivo è atteso venerdì a partire dal Nord, con forti temporali e un calo termico, dovuto all’incursione di un impulso instabile. Nubi e qualche piovasco coinvolgeranno anche il Centro Italia, con anche qui un certo refrigerio. Sul Sud Italia la bolla sahariana sembra in grado invece di resistere senza mollare la presa.

Tra l’altro, dopo questo passaggio instabile l’anticiclone africano potrebbe tornare ad espandersi anche sul resto d’Italia. Il caldo resterà quindi l’ingrediente prevalente probabilmente sino agli ultimi giorni di Giugno. La grave siccità, che imperversa non solo al Nord con i grandi fiumi in secca, non potrà che peggiorare.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 22 Giugno: un nuovo impulso instabile comporterà effetti sulle aree alpine e prealpine con acquazzoni già dal mattino. Le precipitazioni sconfineranno anche su parte delle pianure pedemontane del Nord-Ovest. Stratificazioni e velature transiteranno sul Centro Italia. Aumentano ulteriormente le temperature al Sud, con punte di 40 gradi.

Giovedì 23 Giugno: il dominio anticiclonico manterrà un contesto prevalentemente soleggiato quasi ovunque, pur con diffuse velature e stratificazioni localmente compatte. Instabilità in attenuazione sulle Alpi, con rovesci più probabili sui settori orientali.

Venerdì 24 Giugno: nuova ondata di temporali coinvolgerà in giornata Alpi e Prealpi, con parziale coinvolgimento delle alte pianure. Molte nubi anche sul resto d’Italia, più compatte tra Sardegna e Toscana con qualche piovasco. Refrigerio al Centro-Nord.

Ulteriori tendenze meteo: variabilità sabato al Nord, con qualche locale rovescio sui settori alpini. Nuovo fronte di temporali domenica su Alpi e Prealpi Centro-Occidentali. Sempre caldo intenso al Sud, nuovo rialzo termico al Centro-Nord da domenica.